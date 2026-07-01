Marmaris'te Göçmen Botu Battı: Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Marmaris'te Göçmen Botu Battı: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Marmaris\'te Göçmen Botu Battı: Arama Çalışmaları Devam Ediyor
01.07.2026 11:42
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Marmaris'te batan düzensiz göçmen botunda kaybolan 2 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kızılada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasının ardından kaybolan 2 düzensiz göçmeni bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, 30 Haziran Salı günü saat 20.50 sıralarında Marmaris ilçesi Kızılada açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bot henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen ilk çalışmalarda, aralarında çocukların da bulunduğu 15 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaştı.

Karaya çıkarılan ve sağlık ekiplerine teslim edilen 2 çocuğun tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kayıp olduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmeni bulmak amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları yeni günde de aralıksız devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile 1 DEGAK Özel Dalış Timi katılıyor. Ekipler, deniz yüzeyi ve su altında kayıp 2 düzensiz göçmene ulaşabilmek için Kızılada açıklarında arama faaliyetlerini sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Marmaris, 3. Sayfa, Göçmen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te Göçmen Botu Battı: Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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