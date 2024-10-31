Marmaris'te Göçmen Teknesi Kazası

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Göçmen teknesi kayalıklara çarptı: 4 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin kayalıklara çarpması sonucu 4 düzensiz göçmen yaralandı.

Olay, Bozburun açıklarında öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 16 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisinin yer aldığı tekne kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşanan kazada 4 düzensiz göçmen yaralandı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri 16 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini kurtararak güvenli alana getirdi. Kazada hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen 4 düzensiz göçmen ambulanslarla Marmaris'teki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İki göçmen kaçakçısının ise gözaltına alındığı öğrenildi.