Marmaris'te İngiliz turist kadın, otel odasında kendini yaraladı - Son Dakika
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Marmaris'te İngiliz turist kadın, otel odasında kendini yaraladı

Marmaris\'te İngiliz turist kadın, otel odasında kendini yaraladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir İngiliz turist, otel odasında eşiyle tartıştıktan sonra kendini yaraladı. Alkollü oldukları iddia edilen çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Kadın, boğazından kesici aletle yaralanmış olarak bulundu. Kadın hastaneye kaldırılırken, kocası ise gözaltına alındı. Kadın, kendine geldikten sonra kocasının suçu olmadığını, kendisine zarar verdiğini söyledi.

11.05.2024 09:58
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz vatandaşı bir kişi, otel odasında eşiyle tartıştıktan sonra kendini yaraladığı ortaya çıktı.

Olay, Uzunyalı mevkiindeki beş yıldızı bir otelde dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İngiliz çift otel odasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Alkollü oldukları iddia edilen çiftin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Odadan gelen yüksek sesler ve diğer müşterilerin şikayetleri üzerine otel görevlileri odaya girdiklerinde kadın şahsı boğazından kesici aletle yaralanmış olarak kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerinde gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otel odasındaki kadının kocası ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Kendini yaralamış"

Hastanede tedavi altına alınan İngiliz turist kadın ise kendine geldikten sonra verdiği ifade de kocasının bir suçu olmadığını, yaşanan tartışmanın ardından kesici aletle kendisine zarar verdiğini söylediği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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