Marmaris'te İntihar ve Silah Tedarikçisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Marmaris'te İntihar ve Silah Tedarikçisi Tutuklandı

Marmaris\'te İntihar ve Silah Tedarikçisi Tutuklandı

Marmaris'te intihar eden Ahmet K.'nın silahını temin eden H.Ç. tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

13.04.2025 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahsın ateşli silahla hayatına son vermesi olayının ardından asayiş büro ekipleri, adamın silahı kimden temin ettiğini tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Nisan Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, intihar olayının ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş büro ekipleri, kendi hayatına son verdiği belirlenen Ahmet K. isimli şahsın kullandığı silahın izini sürdü. Ekiplerin yürüttüğü detaylı saha çalışmaları ve teknik takip sonucu, silahın H.Ç. isimli bir kişiden temin edildiği belirlendi. Evinde ve iş yerinde yapılan aramaların ardından H.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri kayıtsız silah satışının suç olduğunu ve vatandaşların da bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini, kayıt dışı silah satmak kadar satın almanın da suç unsuru olduğu konusunda uyarıda bulundu. - MUĞLA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Asayiş Büro, Marmaris, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te İntihar ve Silah Tedarikçisi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı
Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
Trump’ın zeka testinin sonucu belli oldu Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu
Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı!
Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek

10:33 Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar
10:10 Almanya 13 bin Türk’ü sınır dışı edecek Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek
10:00 Fatma Kaplan Hürriyet o sözleri duyunca çileden çıktı: Eşine ya da kızına söyleseler... Fatma Kaplan Hürriyet o sözleri duyunca çileden çıktı: Eşine ya da kızına söyleseler...
09:34 DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan’ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor
08:15 Olay iddia: İBB operasyonunda tutuklananlar çevre illere naklediliyor Olay iddia: İBB operasyonunda tutuklananlar çevre illere naklediliyor
10:12 Buna yatırım yapan bir haftada yüzde 6 para kazandı Buna yatırım yapan bir haftada yüzde 6 para kazandı
10:02 Altay Bayındır’ın beklediği fırsat ayağına geldi Altay Bayındır'ın beklediği fırsat ayağına geldi
10:00 Üç çocuk annesi Pınar’ı katleden caniye mahkeme başkanından ayar: Neden sırıtıyorsun Üç çocuk annesi Pınar'ı katleden caniye mahkeme başkanından ayar: Neden sırıtıyorsun
09:58 Danla Bilic’in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı Danla Bilic'in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı
09:48 Bu anket çok konuşulur Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:46 Araç sahipleri dikkat Yine zam geldi Araç sahipleri dikkat! Yine zam geldi
09:31 Arda Turan’ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi’nde kral oldu Arda Turan'ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi'nde kral oldu
09:25 Futbolseverler ekran başına Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 11:15:43. #7.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te İntihar ve Silah Tedarikçisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement