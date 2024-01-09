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Marmaris'te Kaçakçılık Operasyonunda 159 Bin 744 Şişe Bandrolsüz İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Marmaris'te Kaçakçılık Operasyonunda 159 Bin 744 Şişe Bandrolsüz İçki Ele Geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Marmaris KOM Büro ekipleri, yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda 159 bin 744 şişe bandrolsüz alkollü içki ele geçirdi. Operasyon sonucunda 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Marmaris\'te Kaçakçılık Operasyonunda 159 Bin 744 Şişe Bandrolsüz İçki Ele Geçirildi
09.01.2024 - 15:38,  Güncelleme: 16:01
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Marmaris KOM Büro ekipleri kaçakçılık ile mücadele çalışmaları dahilinde operasyonlara devam ediyor. Ekipler son operasyonda 159 bin 744 şişe bandrolsüz alkollü içecek yakaladı. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Marmaris KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçakçılık ile mücadele çalışmaları neticesinde Beldibi Mahallesinde bir işyerinde sahte, bandrolsüz içki olduğunu tespit eti. Ekipler Marmaris Beldibi Mahallesinde bulunan bir işyerine ait depoda yaptıkları operasyonda, ithalatının, üretiminin ve piyasaya arzı yasak olan 159 bin 744 şişe (6 bin 389 litre) bandrolsüz alkollü içki ele geçirdi. Ele geçirilen içkiler imha edilmek üzere ilgili kuruma gönderildi.

Yapılan operasyonda Marmaris KOM ekiplerince yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü " İl genelinde kaçakçılık faaliyetlerinde bulunarak devleti vergi yönünden zarara uğratan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" diyerek kaçakçılıkla mücadele konusunda çalışmalarının sürdüğünü belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Kaçakçılık Operasyonunda 159 Bin 744 Şişe Bandrolsüz İçki Ele Geçirildi - Son Dakika


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