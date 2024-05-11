Marmaris\'te Kamyon İçinde 41 Düzensiz Göçmen ve 2 Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonun kasasında 41 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 plakalı bir kamyon tarafından Datça kıyı şeridinden Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçiş yaptırılmak üzere çok sayıda düzensiz göçmen naklinin yapıldığı bilgisi alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Marmaris İlçe Jandarma Hisarönü Karakol ekipleri tarafından plakası belirlenen kamyon Datça yolu üzerinde durduruldu.

Jandarma ekiplerinin kamyonda yaptıkları aramada kamyon kasasından 41 düzensiz göçmen ve iki de göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelilerinin düzensiz göçmenleri Datça ilçesi kıyı şeridinden tekneye bindirecekleri ileri sürüldü. - MUĞLA