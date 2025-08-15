Marmaris'te Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
Marmaris'te Kaza: 4 Yaralı

Marmaris\'te Kaza: 4 Yaralı
15.08.2025 17:46
Marmaris'te kamyonet ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı, hayati tehlikesi yok.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Marmaris-Muğla Karayolu Okluk Kavşağı'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 ARS 072 plakalı kamyonet ile 34 HGA 305 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters döndü. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Otomobil, Marmaris, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
SON DAKİKA: Marmaris'te Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
