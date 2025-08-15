Marmaris\'te Kaza: 4 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Marmaris-Muğla Karayolu Okluk Kavşağı'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 ARS 072 plakalı kamyonet ile 34 HGA 305 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters döndü. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA