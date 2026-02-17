Marmaris\'te Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'ne bağlı Değirmenyanı mevkiinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, otomobilin yola çıkışı sırasında seyir halindeki motosiklet, araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kazayı görenlerin 112 Acil İhbar Hattı'nı araması üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.
Trafik ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak ulaşımı bir süre kontrollü şekilde sağladı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
