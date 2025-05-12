Marmaris'te Motosiklet Denetimleri Artıyor - Son Dakika
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Marmaris'te Motosiklet Denetimleri Artıyor

Marmaris\'te Motosiklet Denetimleri Artıyor

2025'te 13 bin motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan ceza kesildi, denetimler sürecek.

12.05.2025 20:11
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde en çok kullanılan ve kaza yapan araçların başında gelen motosikletler, 2025 yılının ilk ayından bugüne kadar en çok ceza kesilenler oldu. İlçede düzenli olarak yapılan trafik denetimlerinde 13 bine yakın motosiklet sürücüsüne en çok kask takmamaktan ceza yazıldı.

Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde, trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerinden kaynaklanan kazaları önlemek amacıyla 01 Ocak 12 Mayıs 2025 tarihleri arasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, toplam 14 bin 023 trafik kural ihlali tespit edilerek sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Denetim raporlarında en sık karşılaşılan ihlal, 12 bin 427 sürücü ve yolcunun koruma başlığı (kask) kullanmaması olarak kayıtlara geçti. Ayrıca denetimlerde: 330 sürücünün sürücü belgesi olmaksızın araç kullandığı,96 motosikletin tescil belgesi ve plakasının uygun olmadığı, 67 motosikletin ise geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı belirlendi.

Konuyla ilgili Marmaris Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, trafik denetimlerinin, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, "Trafik kurallarına uyulması, can kayıplarını ve yaralanmalı kazaları önlemenin temel şartıdır. Bu doğrultuda denetim faaliyetlerimiz, kural ihlalleri en aza inene kadar kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaymakamlık, tüm sürücüleri başta hız sınırları olmak üzere trafik kurallarına riayet etmeye ve koruyucu ekipman kullanımına özen göstermeye davet etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Motosiklet Denetimleri Artıyor - Son Dakika

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