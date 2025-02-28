Marmaris'te motosiklet kazası: 20 yaşındaki Melike Okçu hayatını kaybetti

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen kazada motosiklette yolcu konumunda bulunan Melike Okçu (20) hayatını kaybetti.

Kaza, Marmaris ilçesi Çıldır Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde dün gece saat 00.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 ASA 887 plakalı motor sürücüsü A.B.B. ve arkasında yolcu olan Melike Okçu, arıza yapan ve park halindeki 48 ANP 126 plakalı otomobilin kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Melike Okçu (20), yere düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Melike Okçu'yu ağır yaralı olarak Marmaris'te özel bir hastaneye sevk etti. Ambulansta ve özel hastanenin acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamadı. Kazaya karışan motosikletin sürücüsü A.B.B. hastane civarında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken genç kızın acılı ailesinin ilçe dışından gelerek cenazelerini teslim aldığı öğrenildi. - MUĞLA