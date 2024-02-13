Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gün boyu ve sabaha kadar devam eden sağanak yağış ve şiddetli lodos olan hava bugün yerini güneşli havaya bıraktı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Muğla için turuncu kod ile uyarı yapmış ve Marmaris'teki tüm ekipler olabilecek olumsuz durumlara karşı teyakkuz halinde beklemişti. Özellikle dün gece saatlerinde şiddetini arttıran yer yer dolu yağışının da yaşandığı gök gürültülü sağanak yağışlarda, Armutalan 280. sokakta sokak boyunca aynı hizadaki elektik lambaları patlamış, Aydem ekipleri anında müdahale ederek elektrik kesintisini hemen çözmüştü. Yine dün denizlerdeki şiddetli lodos etkisi ile İçmeler Mahallesi sahiline ölü bir Caretta Caretta kaplumbağası vurmuş ve vatandaşların Dekamer ile Marmaris belediyesi ekiplerini araması üzerine hemen bulunduğu yerden kaldırıldığı öğrenildi. Marmaris Halk plajı açıklarında bulunan bir tekne dalgaların şiddeti ile kıyıya yaklaşırken ve vatandaşların desteği ile tekrar denize itildi
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçedeki tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu ve ekiplerin anında müdahale ederek sorunları hemen çözdüklerini, yaşanan şiddetli fırtına ile ilgili ilçe genelinde hiçbir canlının zarar görmediğini ifade ederek olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtti.
Marmaris'te dün gündüz ve gece boyunca yağan sağanak yağışların ardından açan güneşin ardından ilçe sakinleri yine sahillere giderek güzel havanın tadını çıkarmaya başladı. - MUĞLA
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Son Dakika › 3.Sayfa › Marmaris'te Şiddetli Yağış ve Lodos Sonrası Güneşli Hava - Son Dakika
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