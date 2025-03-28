Marmaris'te Tefecilik Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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Marmaris'te Tefecilik Operasyonu: 9 Gözaltı

Marmaris\'te Tefecilik Operasyonu: 9 Gözaltı

Marmaris'te düzenlenen operasyonla tefecilik suçuna karışan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

28.03.2025 11:24
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile iki ilde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 25 Mart 2025 tarihinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı tefecilik amacıyla suç örgütü kurmak suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Muğla ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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