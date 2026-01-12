Marmaris'te belediye kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Marmaris'te belediye kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

12.01.2026 13:40  Güncelleme: 13:41
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü T.Ç. ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece saatlerinde kamyonet ile motosikletin karıştığı trafik kazasında ağır şekilde yaralanan şahıs Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, dün saat 00.45 sıralarında, Tepe Mahallesi Eski Datça Yolu 48 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü I.Ç. sevk ve idaresindeki 34 MCT 543 plakalı Marmaris Belediyesi'ne bağlı kamyonet, Eski Datça Yolu üzerinde seyir halindeyken, 48 Sokağa dönmek istedi. Bu sırada aynı istikametten gelen ve kamyoneti sollamaya çalışan sürücü T.Ç. yönetimindeki motosiklet, kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza anında çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Hattı'nı araması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü T.Ç.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.Ç., burada yapılan kontrollerin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü I.Ç. ile ilgili işlem yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

13:14
