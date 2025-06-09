Marmaris\'te Turist Kadınlar Arasında Kavga

Muğla'nın önemli turizm bölgelerinden olan Marmaris ilçesine gelen 2 İngiliz turist kadın, 'kıskançlık' sebebiyle çıktığı öğrenilen kavgasıyla adeta sokağı birbirine katarken, o anlar da cep telefonu kameralarına aneban yansıdı.

Olay, Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi üzerindeki bir apartın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartta kalan 2 İngiliz turist, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Kadınlardan biri bavulunu alarak gitmek için sokağa çıktığı esnada diğer turist kadın onu engellemeye çalıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, çevredeki esnaf tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bavulların etrafa saçılmasıyla birlikte sokak adeta savaş alanına dönerken, o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Çevredeki esnafların da araya girmesi ve uyarılarıyla taraflar sakinleştirilerek, olay yerinden ayrıldılar. - MUĞLA