Marmaris\'te Yaban Domuzları Mezarlıklara Zarar Veriyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde şehir mezarlığına gidenler, domuzların mezarlara verdiği zararı görünce şok oldu.

Pandemi ve orman yangınlarının ardından ilçe merkezine kadar inen ve artık doğal karşılanmaya başlanan yaban domuzları, çöp konteynerlerini karıştırıp ortalığı talan ediyor. Yaban domuzları şimdi mezarlıklarda mezarları kazarak yiyecek aramaya başlayınca vatandaşlar duruma isyan etti. Marmaris'te yaşayan bir vatandaş, "Sokaklarda görmeye alıştık ama bence yine normal değil. Trafikte bunlar, evlerimizin önünde bunlar şimdi de mezarlara zarar veriyorlar. Hem dirimiz hem ölümüz için endişe duyuyoruz. Lütfen yetkililer bir çare bulsun" diyerek endişesini dile getirdi. - MUĞLA