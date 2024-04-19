Marmaris'te Yaban Domuzları Mezarlıklara Zarar Veriyor - Son Dakika
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Marmaris'te Yaban Domuzları Mezarlıklara Zarar Veriyor

Marmaris\'te Yaban Domuzları Mezarlıklara Zarar Veriyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaban domuzları, şehir mezarlığına zarar vererek vatandaşların endişesine neden oldu. Pandemi ve orman yangınlarının ardından ilçe merkezine kadar inen yaban domuzları, çöp konteynerlerini karıştırıp ortalığı talan ediyor. Şimdi ise mezarlıklarda mezarları kazarak yiyecek aramaya başladılar. Vatandaşlar, yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını istedi.

19.04.2024 15:19
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde şehir mezarlığına gidenler, domuzların mezarlara verdiği zararı görünce şok oldu.

Pandemi ve orman yangınlarının ardından ilçe merkezine kadar inen ve artık doğal karşılanmaya başlanan yaban domuzları, çöp konteynerlerini karıştırıp ortalığı talan ediyor. Yaban domuzları şimdi mezarlıklarda mezarları kazarak yiyecek aramaya başlayınca vatandaşlar duruma isyan etti. Marmaris'te yaşayan bir vatandaş, "Sokaklarda görmeye alıştık ama bence yine normal değil. Trafikte bunlar, evlerimizin önünde bunlar şimdi de mezarlara zarar veriyorlar. Hem dirimiz hem ölümüz için endişe duyuyoruz. Lütfen yetkililer bir çare bulsun" diyerek endişesini dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, Hayvan Hakları, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Yaban Domuzları Mezarlıklara Zarar Veriyor - Son Dakika

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