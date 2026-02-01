Marmaris Belediyesi'ne domuz davası - Son Dakika
Marmaris Belediyesi'ne domuz davası

Marmaris Belediyesi\'ne domuz davası
01.02.2026 14:40  Güncelleme: 14:41
Marmaris'te yaban domuzlarının şehir merkezine kadar inmesi nedeniyle bir vatandaş, Marmaris Belediyesi'ne bilgi edinme başvurusu yapmış ancak yanıt alamayınca yargıya başvurmuştur. Mahkeme, belediyenin bilgi verme yükümlülüğü olduğunu vurgulayarak, iptal kararı vermiştir.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, şehir merkezine, evlerin bahçelerine kadar inen yaban domuzlarının oluşturduğu risk gündemden düşmezken, ailesi Marmaris'te yaşayan Süha Uslu'nun Marmaris Belediyesi'ne yaptığı bilgi edinme başvurusu yargıya taşındı.

Sağlık açısından da tereddütleri olduğunu belirten Süha Uslu, belediyeye şehir merkezine inen yaban domuzlarıyla ilgili "yürütülen mevcut çalışmalar, sorunun çözümü için hangi adımların atıldığı ve gelecekte hangi önlemlerin planlandığı, herhangi bir kamu kurumu ile ortak çalışma yapılıp yapılmadığını ve yapılacaksa bunun kapsamının ne olduğu, toplumu uyarmak ve bilinçlendirmek için bir çalışma yürütülüp yürütülmediği, ayrıca sorunun çözümüne yönelik somut bir takvimin belirlenip belirlenmediği" sorularını yönelttiğini belirtti. Belediyenin sorularına süresi içinde yanıt vermediğini öne süren Uslu, bu nedenle belediyeye dava açtıklarını söyledi. Mahkemenin davayı kabul ettiğini ve belediyenin bilgi vermek zorunda olduğuna kanaat getirdiğini kaydetti.

"Yaban domuzları şehir merkezinde sürüler halinde dolaşıyor"

Uslu, Marmaris'te yaban domuzlarının yalnızca akşam saatlerinde değil günün her diliminde şehir içinde görüldüğünü belirterek, "Çöp konteynerlerinden sahil ve plajlara, yol kenarlarından apartman bahçelerine kadar her yerde sürüler halinde domuzlar var. Okulların önünde sürüler halinde geziyorlar" dedi. Bu durumun yalnızca insan sağlığı ve güvenliği açısından değil, diğer canlılar için de risk oluşturduğunu vurgulayan Uslu, doğanın dengesinin de zarar gördüğünü dile getirdi.

"Belediye sorumluluktan kaçamaz"

Uslu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'na dikkat çekerek belediyelerin çevre ve çevre sağlığından sorumlu olduğunu belirtti. Domuzların ormanlık alanda değil, mücavir alan içerisinde ve yaşamın yoğun olduğu bölgelerde görüldüğünü ifade eden Uslu, "Belediye bu konuda kafasını kuma gömemez" diye konuştu. Uslu, mahkeme kararında bilgi edinmenin herkes için bir hak olduğunun, bilgi vermenin ise kamu kurum ve kuruluşları için kanuni bir yükümlülük olduğunun altının çizildiğini söyledi. Uslu, "Belediye mahkeme kararını yerine getirip yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermek zorunda" ifadelerini kullandı.

İşlem iptal edildi, giderler belediyeye yüklendi

Mahkeme, Marmaris Belediyesi'nin başvuruya cevap vermeyerek zımnen ret işlemi tesis etmesinde hukuka uygunluk bulunmadığına hükmetti. Bu kapsamda dava konusu işlem iptal edilirken, yargılama giderlerinin de belediye tarafından davacıya ödenmesine karar verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

