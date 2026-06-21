Marmaris\'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yol kenarında çıkan yangın kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçrarken, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Hisarönü Mahallesi Asparan mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle bölgede yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında alevler ormanlık ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hava araçlarının sortileri ve kara ekiplerinin hızlı müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA