Marmaris'te Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Marmaris'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Marmaris\'te Yangın Kontrol Altına Alındı
21.06.2026 14:17
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Marmaris'te yol kenarında çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yol kenarında çıkan yangın kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçrarken, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Hisarönü Mahallesi Asparan mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle bölgede yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında alevler ormanlık ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hava araçlarının sortileri ve kara ekiplerinin hızlı müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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