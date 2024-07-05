Marmaris\'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Çıktı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkarken, ekipler yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, Marmaris Barajı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. - MUĞLA