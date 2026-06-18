Marmaris\'te Yıldırım Kaynaklı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yıldırım kaynaklı orman yangını ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Karacasöğüt Mahallesi yakınlarında Tuzla Mevkii Löngöz Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yıldırımın ardından ormanlık alanda yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahaleye başladı. Kara ekiplerinin çalışmalarına hava araçları da destek verirken, yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA