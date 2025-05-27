Marmaris\'teki Orman Yangınına Belediyenin Tadilatı Neden Oldu İddiası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda iddiaya göre Marmaris Belediyesi işçilerinin çatı tadilatı sırasında neden olduğu orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar görürken Jandarma ekipleri tarafından yangına neden olduğu iddia edilen Marmaris Belediyesi işçilerinin ifadeleri alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hisarönü Mahallesi'nde, bir yapının çatısında Marmaris Belediyesi'ne ait işçiler tadilat yaptığı esnada çıkan kıvılcımın ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına karadan arazöz ve su tankerleriyle müdahale edilirken, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için önlem alındı. Yangın söndürme çalışmalarına 5 arazöz 2 su ikmal aracı 2 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale edildi. Çalışmalara Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve emniyet güçleriyle birlikte gönüllü vatandaşlar da destek verdi. 2 hektarlık ormanlık ve otluk alana zarar veren yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"Çatıdan çıkan kıvılcımın ormana sıçradığı iddiası"

İki hektar ormanlık alanın zarara uğradığı yangında jandarma ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde ilk tespitlere göre, bir yapının çatı kısmında Marmaris Belediyesi ekiplerinin tadilatı sırasında demir kesme aleti olarak kullanılan spiral makinesinden çıkan kıvılcımın ormanlık alana sıçraması sonucu yangının çıktığı belirlendi. Jandarma ekipleri belediyenin çalışma yaptığı alanda işçilerin ifadesine başvurdu. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA