MASKİ Personeli Kayıp Cüzdanı Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
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MASKİ Personeli Kayıp Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

MASKİ Personeli Kayıp Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı personellerinden Tuncay Gök, merkez hizmet binası önünde içi para dolu bir cüzdan buldu. İçerisinde belli bir miktar para, bazı belgeler ve kimlik kartı bulunan cüzdanın İsa Yaşar adlı vatandaşa ait olduğu belirlendi ve iletişim kurularak sahibine teslim edildi. İsa Yaşar, cüzdanı kendisine ulaştıran MASKİ personeli Tuncay Gök'e teşekkür etti.

24.07.2024 15:09
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MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı personellerinden Tuncay Gök, merkez hizmet binası önünde içi para dolu bir cüzdan buldu. İsa Yaşar adlı bir vatandaşa ait olduğu tespit edilen cüzdan sahibine teslim edildi. İsa Yaşar, MASKİ personeline teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı personellerinden Tuncay Gök, öğle molası sırasında merkez hizmet binası önünde bir cüzdan buldu. İçerisinde belli bir miktar para, bazı belgeler ve kimlik kartı bulunan cüzdanın İsa Yaşar adlı vatandaşa ait olduğu belirlendi ve iletişim kurularak sahibine teslim edildi. İsa Yaşar, cüzdanı kendisine ulaştıran MASKİ personeli Tuncay Gök'e teşekkür etti.

"Vatandaşlık görevimizi yaptık"

Cüzdanı bulan personel Tuncay Gök, "Öğle yemeği saatlerinde idare binamızın biraz ilerisinde yerde cüzdan buldum. Cüzdanın İsa Yaşar adlı bir vatandaşımıza ait olduğunu belirledik ve kendisine ulaşarak cüzdanı teslim ettik. Bu konuda vicdanımız rahat. Vatandaşlık görevimizi yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

"İyi ki varsınız"

Cüzdanı bulunan İsa Yaşar ise, "Pazara giderken cebimdeki cüzdanımı düşürmüşüm. MASKİ personeli bir arkadaşımız cüzdanımı bulmuş. Bana ulaştılar ve teslim ettiler. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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