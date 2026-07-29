MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Cenazesi Adli Tıp'ta
Sarıyer'de ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Sarıyer'deki evinde ölü bulunan MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Sarıyer Kilyos'taki evinde tek başına yaşayan MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'dan yakınları haber alamamıştı. Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edilmişti.
Olay yerindeki incelemelerinin ardından Kaşıkçı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenaze aracıyla getirilen Kaşıkçı'nın cenazesi, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.
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