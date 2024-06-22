Mazıdağı'nda Yangında Hayatını Kaybeden 8 Vatandaş Toprağa Verildi - Son Dakika
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Mazıdağı'nda Yangında Hayatını Kaybeden 8 Vatandaş Toprağa Verildi

Mazıdağı\'nda Yangında Hayatını Kaybeden 8 Vatandaş Toprağa Verildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan anız yangınında hayatını kaybeden 8 vatandaş, gözyaşları ve yakılan ağıtlar eşliğinde toprağa verildi. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi ve Yücebağ köyünde defnedildi.

22.06.2024 06:39
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan anız yangınında hayatını kaybeden 8 vatandaş gözyaşları ve yakılan ağıtlar eşliğinde toprağa verildi.

Mardin'in Mazıdağı ve Diyarbakır'ın Çınar ilçe kırsalında dün gece çıkan yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar defnediliyor. Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Sabah Resul Yılmaz ve Şeyhmus Demir isimli vatandaşlar toprağa verilirken, akşam saatlerinde ise Mezher Demir, Sinan Deviren, Azat Yılmaz, Remzi Yılmaz, Hasan Demir ve Saliha Demir kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Yücebağ köyünde defnedildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mazıdağı'nda Yangında Hayatını Kaybeden 8 Vatandaş Toprağa Verildi - Son Dakika

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