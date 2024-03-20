Mecidiyeköy\'de Çiçek Satıcısının İlginç Trafik Macerası

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Mecidiyeköy'de trafikte çiçek satan bir kişi, yabancı turistlerin içinde bulunduğu aracı durdurarak çiçek satmak istedi. Çiçek satıcısının sözlerini anlayamayan turistler, "Bir şey satmaya çalışıyor, şu adama bir şeyler verin gitsin" diyerek yaşananlara anlam veremedi. Adam da turiste, "Alemde teksin, mermiler seksin" dediği o anlar kameraya yansıdı.

Şişli Mecidiyeköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, cadde üzerinde araçlara çiçek satmaya çalışan bir kişi tamamı yabancı turistlerden oluşan bir aracın önüne geçerek ilerlemesini engelledi. Ardından ön cama gelerek, "Alemde teksin, mermiler seksin. Kralsın, cansın" sözleriyle çiçek satmaya çalışan adam, yabancı turistleri şaşkına çevirdi.

"Alemde teksin, mermiler seksin" diyerek güldürdü

Satıcının yaptıklarına anlam veremeyen turistler araç içinde gülüşerek, "Bu bir tuzak değil mi? Önceden bir şey satmıyor gibiydi ama şimdi satmaya çalışıyor. Şu adama bir şeyler verin gitsin, korkutmaya başladı" diyerek olanlara anlam veremedi. Turistlerin şaşkınlıkları ve satıcının ilginç çabası cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. - İSTANBUL