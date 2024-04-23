Mecidiyeköy'de Tehlikeli Paten Yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mecidiyeköy'de Tehlikeli Paten Yolculuğu

Mecidiyeköy'de seyir halindeki trafikte bir genç, İETT otobüsünün arkasına tutunarak patenle tehlikeli yolculuk yaptı. Gencin canını hiçe saydığı anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

23.04.2024 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mecidiyeköy'de seyir halindeki trafikte bir genç, İETT otobüsünün arkasına tutunarak patenle tehlikeli yolculuk yaptı. Gencin canını hiçe saydığı anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mecidiyeköy'de dün gece saatlerinde gerçekleşen olayda patenli bir genç, etraflarındaki araçlara aldırmadan bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Hiçbir güvenlik önlemi almadan paten kayan gencin canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuğu ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Mecidiyeköy, İETT, Güvenlik, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mecidiyeköy'de Tehlikeli Paten Yolculuğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
13:34 Özgür Özel’den koltuğunu devrettiği minik Dora’ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler Özgür Özel'den koltuğunu devrettiği minik Dora'ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 14:59:24. #1.12#
SON DAKİKA: Mecidiyeköy'de Tehlikeli Paten Yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement