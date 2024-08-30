Mega yat, motoryatı ezip geçti - Son Dakika
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Mega yat, motoryatı ezip geçti

Mega yat, motoryatı ezip geçti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yalıkavak Mahallesi açıklarında, milyon dolarlık mega yatın motoryata çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Almanya'da 2005 yılında inşa edilen mega yatın, 14 misafir kapasitesine sahip olduğu ve 27 kişilik mürettebatıyla hizmet verdiği belirtildi. Kazanın an be an kaydedildiği görüntüler ise vatandaş kamerasına yansıdı.

30.08.2024 17:22
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi açıklarında, milyon dolarlık mega yat önünde bulunan motoryatı adeta ezip geçti. Maddi hasarın oluştuğu kaza anı an be an kaydedilirken, çarpışmanın gürültüsü sahile kadar ulaştı. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

İlginç kaza, Bodrum Yalıkavak açıklarında yaşandı. Yalıkavak açıklarında seyir halinde olan "ICE" isimli mega yat, "AMEY" isimli motoryata arkadan çarptı. Kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Almanya'da 2005 yılında inşa edilen "ICE" isimli mega yat, 14 misafir kapasitesine sahip olup, 27 kişilik mürettebatıyla hizmet veriyor. Yatın içerisinde güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi lüks donanımlar bulunduğu mega yatın seyir halinde iken önünde bulunan motoryata doğru yaklaştığını görenler kazanın olacağını fark etti.

Vatandaş kamerasına yansıyan kazada, mega yatın önündeki motoryata çarpacağını fark eden hemen kameralarına sarıldı. Kaza anı kameralar tarafından kaydedildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mega yat, motoryatı ezip geçti - Son Dakika

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