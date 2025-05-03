Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım - Son Dakika
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Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım

Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım

İngiliz televizyon yıldızı Megan Barton-Hanson, eski erkek arkadaşı tarafından maruz kaldığı fiziksel ve cinsel şiddeti ifşa etti. Rızası dışında hamile bırakıldığını söyleyen Megan, kürtaj yaptırdıktan sonra sevgilisinin bir anda değişerek şiddete başvurduğunu anlattı. Ayrıca, eski sevgilisinin otoyolda öldürmekle tehdit ettiğini ve ''on saniyen var, kaç'' diyerek üzerine yürüdüğünü söyledi.

03.05.2025 14:00
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İngiliz televizyon yıldızı Megan Barton-Hanson, eski erkek arkadaşı tarafından maruz kaldığı fiziksel ve cinsel şiddeti ifşa etti. Rızası dışında hamile bırakıldığını söyleyen Megan, kürtaj yaptırdıktan sonra sevgilisinin bir anda değişerek şiddete başvurduğunu anlattı. Ayrıca, eski sevgilisinin otoyolda öldürmekle tehdit ettiğini ve "on saniyen var, kaç" diyerek üzerine yürüdüğünü söyledi.

Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım

İngiliz medya figürü Megan Barton-Hanson, ismini açıklamadığı eski erkek arkadaşını zorlayıcı kontrol ve duygusal istismar ile suçladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partneri tarafından kendisine "değersiz hissettirildiğini" söyledi.Megan, erkek arkadaşına binlerce sterlin verdiğini ve bu paraların lüks oteller ve eskortlara harcandığını iddia etti. "İşim yüzünden utandırıldım, başarım yüzünden susturuldum. Ve birçok kişi gibi ben de kontrolü tutkuyla, zulmü aşkla karıştırdım. Geri çekmemem gereken suçlamaları geri çektim," ifadelerini kullandı. Sadakatini kanıtlamak için ta İskoçya'ya kadar gittiğini belirten Megan, geçmişte yaşadıklarını kendi güçlü iradesine bağlayarak bahane ürettiğini ancak artık bunu yapmayacağını söyledi.

"ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİLDİM"

Paul C Brunson ile yaptığı röportajda da yaşadığı şiddeti detaylarıyla anlatan Megan, tekrar eden aile içi şiddet vakalarının mağduru olduğunu açıkladı. Bunlardan birinde eski sevgilisi tarafından otoyol kenarında öldürülmekle tehdit edildiğini söyledi. Megan, sevgilisinin kendisine "seni öldüreceğim" dedikten sonra "On saniyen var, kaç" dediğini şu sözlerle aktardı, "Otoyolda, 110 km hızla geçen araçların yanında donakaldım. Kaçsam bile yakalayacağını biliyordum." Oyunculuk yeteneğini kullanarak adamı sakinleştirdiğini söyleyen Megan, o gece evine bırakıldığını ama kabusun burada bitmediğini belirtti.

Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım

LEVYE İLE BASKIN, ANNESİNE SALDIRI

Olaydan kısa bir süre sonra sevgilisi, Megan'ın ailesinin evine levyeyle geldi. Babasıyla tartıştıktan sonra annesine fiziksel saldırıda bulundu. Aile arabayla kaçmaya çalışırken, adam levyeyi arka camdan fırlattıo sırada Megan araçtaydı. "Beni gerçekten öldürecek sandım," diyerek olayı anlatan Megan, psikolojik travmasının derin izler bıraktığını belirtti.

    RIZA DIŞI İLİŞKİ İDDİASI

    Love Island öncesi bir dönem daha sevgilisi tarafından rıza dışı cinsel ilişkiye zorlandığını, sevgilinin prezervatifini gizlice çıkardığını anlattı. Yaşadığı hamilelik sonrası kürtaj yaptırdığını, ancak dönüş yolunda partnerinin bir anda değişerek şiddete başvurduğunu dile getirdi.

    3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

    Son Dakika 3.Sayfa Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım - Son Dakika

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      Yorumlar (3)

    • Erguen Yuecel:
      Rıza dışı ilişki nasıl oluyor biri bana anlatsın ?? 3 0 Yanıtla
    • Serkan Yalçın:
      altına yat her boku ye sonra zorla 2 0 Yanıtla
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