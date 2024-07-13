Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'a hapis cezası - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'a hapis cezası

Mehmet Ali Erbil\'in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay\'a hapis cezası

Klibinde oynattığı Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay için açılan haberleşmenin gizliliği ihlali davası sonuçlandı. Erbil'in açtığı davayı kaybeden Ece Ronay, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 6 bin TL paraya çevrildi.

13.07.2024 07:42
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TikTok fenomeni Ece Ronay, yıllar önce klibinde oynattığı Mehmet Ali Erbil tarafından taciz edildiğini söyleyerek mesajları ifşa etmişti. İki tarafın da davalık olduğu olayda Ronay hakkında açılan haberleşmenin gizliliği ihlali davası karara bağlandı.

6 BİN TL'YE ÇEVRİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil hakkında savcı 2 suçtan toplamda 7 yıl 3 ay hapis istemişti. Ünlü şovmen kendisine ait mesajları yayınladığı için Ece Ronay hakkında İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ne avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan dava açmıştı. Görülen son davada Ece Ronay 1 yıl hapis cezası aldı. Ceza 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'a hapis cezası

ESKİ DAVASINDAN YARGILANACAK

Ancak bu karar, Ece Ronay'ın 11.06.2019 tarihinde de Çeşme 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında başka bir davada işlediği suçtan dolayı 5 yıllık hükmün geri bırakılması cezası olması nedeniyle başına dert oldu. Erteleme kararı kaldırıldı, eski davasında tekrar yargılanacak.

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'a hapis cezası

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Son Dakika 3.Sayfa Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'a hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Güven Yaşar: vay vay taciz eden değil edildiğini söyleyen ceza yiyor 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bize ne 1 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'a hapis cezası - Son Dakika
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