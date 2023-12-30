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Mehmetçik, Zap bölgesinde ele geçirme rekorunu egale etti - Son Dakika
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Mehmetçik, Zap bölgesinde ele geçirme rekorunu egale etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, teslim olan bir teröristin bilgileri doğrultusunda Mehmetçik, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirdi. Bu sayı, son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı olarak kaydedildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar, büyük bir depoya sığdırılmakta güçlük çekti.

Mehmetçik, Zap bölgesinde ele geçirme rekorunu egale etti
30.12.2023 - 23:43,
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Mehmetçik son dönemin ele geçirme rekorunu egale etti

ANKARA - Mehmetçik, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirerek son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamını elde etti.

Milli Savuma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten teslim olanın verdiği bilgiler doğrultusunda komandoların, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirdiğini bildirdi. Bu sayının son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı olduğu aktarıldı.

Ele geçirilen silah ve mühimmat, 1 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek, 56 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 314 adet el bombası, 2 adet PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, 146 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 139 adet tahta dipçik, çeşitli yaşam malzemesi olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda ele geçirilen mühimmatların büyük bir depoya güçlükle sığdığı gözlemlendi.

Kaynak: İHA
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