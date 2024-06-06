Meksika'da Tren Kazasında Selfie Çeken Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Meksika'da Tren Kazasında Selfie Çeken Kadın Hayatını Kaybetti

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin 96 kilometre uzaklıktaki Nopala de Villagran kasabasında tarihi trenin geçişi sırasında selfie çeken kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 25 yaşındaki genç kadının trenin geçişi sırasında raylara çok yaklaştığı ve trenin geçişi sırasında başına darbe alarak yere yığıldığı görüldü.

06.06.2024 19:26
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Meksika'da tarihi trenin geçişi sırasında selfie çeken kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin 96 kilometre uzaklıktaki Nopala de Villagran kasabasında tarihi trenin geçişi sırasında selfie çeken kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, 25 yaşındaki genç kadının trenin geçişi sırasında selfie çekmek için raylara çok yaklaştığı ve trenin geçişi sırasında başına darbe alarak yere yığıldığı görüldü.

Kanada Pasifik 2816 namı diğer İmparatoriçe, Aralık 1930'da Kanada'nın Montreal kentinde inşa edildi ve türünün tek örneği olan H1b 4-6-4 Hudson tipi buharlı lokomotife sahip. Tren, geçtiğimiz nisan ayında Kanada'nın Calgary kentinden Mexico City'e doğru yola çıkmıştı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

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