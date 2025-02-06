Meksika Sınırına 10 Bin Asker Gönderdi - Son Dakika
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Meksika Sınırına 10 Bin Asker Gönderdi

Meksika, Trump'ın gümrük vergisini askıya almasının ardından uyuşturucu ile mücadele için asker gönderdi.

06.02.2025 12:33
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Meksika, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 25'lik ek gümrük vergisini 1 aylığına askıya almasının ardından Texas sınırına 10 bin asker gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'dan yapılan ithalata getirilecek olan yüzde 25'lik ek gümrük vergisini 1 aylığına askıya almasının ardından sınırda hareketlilik yaşanıyor. Meksika hükümeti, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele için ABD sınırına 10 bin Ulusal Muhafız gönderdi. ABD sınırındaki Juarez ve El Paso ve Tijuana'da devriye gezen Ulusal Muhafızların liderlerinden Jose Luis Santos Iza basına yaptığı açıklamada, "Sınırda sürekli gözetim olacak. Bu operasyon öncelikle Meksika'dan ABD'ye başta fentanil olmak üzere, uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için yapılıyor" dedi.

Trump, iki ülkenin daha fazla müzakere yürüteceğini söylemişti

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile ABD Başkanı Donald Trump pazartesi yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni gümrük vergisini ele almıştı. Sheinbaum görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele için ABD sınırına 10 bin Ulusal Muhafız konuşlandıracaklarını belirterek, görüşmede gümrük vergisinin askıya alınmasını önerdiğini ve Trump'ın bunu kabul ettiğini ifade etmişti. Trump ise Meksika'ya yönelik yeni gümrük vergilerini bir ay süreyle askıya alacağını duyurarak, iki ülkenin bu sürede daha fazla müzakere yürüteceğini söylemişti. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Meksika Sınırına 10 Bin Asker Gönderdi - Son Dakika

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