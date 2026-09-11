Menderes soruşturmasında kadın avukat tutuklandı

İzmir'in Menderes Belediyesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına suç örgütü tarafından yerleştirildiği ve cinsel içerikli yazışmaları olduğu tespit edilen kadın avukat tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesine yönelik yürütülen; 'rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik' suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddialarını içeren soruşturma kapsamında, eski başkan İlkay Çiçek'le cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını gerçekleştirdiği tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü'nün adresi belirlenmişti. Çiçek'le cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli avukat, 9 Eylül günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Tutuklandı

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gürcü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.