Mengen'de Maden Ocağında Göçük - Son Dakika
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Mengen'de Maden Ocağında Göçük

17.06.2026 21:13
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Mengen'deki maden ocağında meydana gelen göçükte işçi hayatını kaybetti, cenazesi için çalışmalar sürüyor.

Bolu'nun Mengen ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesini çıkarma çalışmaları 12. saatinde sürüyor.

Olay, saat 08.30 sıralarında Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genel kontrol amacıyla girdikleri maden ocağında işçilerin çalışması esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Göçükte maden işçisi Muhammet Özkul toprak altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, göçük altında kalan Özkul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin, işçinin cenazesini bulunduğu yerden çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar esnasında maden ocağında yangın çıktı. Yangının neden olduğu yoğun duman yüzünden çalışmalara zorunlu olarak ara verildi. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından ocaktaki dumanın tahliyesi için hızla işlem başlatılırken, bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı uzman tahlisiye ekipleri de yönlendirildi.

Maden ocağındaki hem yangının dumanı hem de ocakta açığa çıkan gazın tamamen temizlenmesi sonrası ekiplerin çalışmaları devam edecek. Ekiplerin bölgedeki gaz ve duman tahliyesi çalışmaları devam ediyor. - BOLU

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Mengen, Maden, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mengen'de Maden Ocağında Göçük - Son Dakika

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