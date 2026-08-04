Menteşe’de ev yangını
Muğla'nın Menteşe ilçesi Esençay Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için önlem aldı ve yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangında itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yangın, Esençay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki yapılara sıçramaması için önlem alarak alevleri kontrol altına almak amacıyla çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bilgisine ulaşılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
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