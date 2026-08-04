Menteşe’de ev yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangında itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, Esençay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki yapılara sıçramaması için önlem alarak alevleri kontrol altına almak amacıyla çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bilgisine ulaşılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.