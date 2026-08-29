Menteşe’de yangın alevler büyümeden kontrol altına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Kadıkahve mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kadıkahve mevkiindeki alanda yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında ve koordineli müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede tamamen söndürüldü.