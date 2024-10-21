Menteşe'de Kargo Aracı Yoldan Çıktı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Menteşe'de Kargo Aracı Yoldan Çıktı, Sürücü Yaralandı

Menteşe\'de Kargo Aracı Yoldan Çıktı, Sürücü Yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kargo aracı yoldan çıktı. Araç, ağaçların bulunduğu alana yuvarlandı ve sürücü sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

21.10.2024 19:21  Güncelleme: 19:27
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kargo aracının yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesi Çevre Yolu Otogar- Denizli kavşağı arasında Utku G. yönetimindeki MNG Kargoya ait 48 ALV 151 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında ağaçların olduğu alana yuvarlandı. Çalılık ve otlara takılan aracın sürücüsü, araç içinde sıkıştı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Utku G., sağlık ekiplerinin araç içinde yaptığı müdahalenin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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