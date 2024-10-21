Menteşe\'de Kargo Aracı Yoldan Çıktı, Sürücü Yaralandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kargo aracının yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesi Çevre Yolu Otogar- Denizli kavşağı arasında Utku G. yönetimindeki MNG Kargoya ait 48 ALV 151 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında ağaçların olduğu alana yuvarlandı. Çalılık ve otlara takılan aracın sürücüsü, araç içinde sıkıştı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Utku G., sağlık ekiplerinin araç içinde yaptığı müdahalenin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA