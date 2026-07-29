Menteşe’de kazma küreği alan yangına koştu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde zirai alanda çıkıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, eline kazma küreği alan mahallelerde alevlerle mücadele ediyor.

Yangın, Yaraş Mahallesi'ndeki zirai alanda çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarına mahalle halkı da destek veriyor.

Eline kazma küreği alan gencinden yaşlısına mahalleliler alevlerle mücadelede ekiplere destek veriyor. Elinde küreklerle yangın bölgesinde çalışmalara katılan vatandaşların desteği ve ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.