Menteşe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Menteşe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

05.04.2026 20:01
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ani manevra yapan bir aracı son anda fark eden motosiklet sürücüsü, park halindeki araca çarparak yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Menteşe ilçesi Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Görkem Sokak'tan caddeye çıkan bir aracı son anda fark eden 48 EA 251 plakalı motosiklet sürücüsü, çarpışmamak için manevra yaptı. Kontrolünü kaybeden sürücü, yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

112 Acil Sağlık, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Menteşe, Trafik, Muğla, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
