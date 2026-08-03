Menteşe'de Motosiklete Çarpan Araç Kaçtı - Son Dakika
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Menteşe'de Motosiklete Çarpan Araç Kaçtı

Menteşe\'de Motosiklete Çarpan Araç Kaçtı
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Menteşe'de kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarpan sürücü olay yerinden kaçtı, sürücü hafif yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete arkadan çarpan araç sürücüsü iddiaya göre olay yerinden kaçarken, kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AEL 858 plakalı motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu yola savruldu. Çevrede bulunan vatandaşların iddiasına göre, motosiklete çarpan araç sürücüsü durmadan olay yerinden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise, kazaya karışarak olay yerinden kaçan aracın ve sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menteşe'de Motosiklete Çarpan Araç Kaçtı - Son Dakika

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