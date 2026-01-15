İzinli itfaiyeci yangına müdahale etti - Son Dakika
İzinli itfaiyeci yangına müdahale etti

İzinli itfaiyeci yangına müdahale etti
15.01.2026 19:06  Güncelleme: 19:08
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangın, izinli itfaiye personelinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Denizova Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, mahallede oturan ve izinli olan Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığında görevli personelin müdahalesi ile söndürüldü.

Denizova mahallesinde evde başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Yangını fark eden ve aynı mahallede oturan izinli itfaiye personeli, Muğla Büyükşehir Belediyesine ait yangın tankeriyle yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ise olay yerine ulaşarak soğutma çalışması yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

