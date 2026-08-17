Menteşe'de Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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Menteşe'de Yangın Kontrol Altında

Menteşe\'de Yangın Kontrol Altında
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yerkesik yolu üzerindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatılırken, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Acil Durum, 3. Sayfa, Menteşe, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menteşe'de Yangın Kontrol Altında - Son Dakika

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