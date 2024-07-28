Mercedes tırla çarpıştı, feci kazada bir aile yok oldu - Son Dakika
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Mercedes tırla çarpıştı, feci kazada bir aile yok oldu

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Afyonkarahisar'da tır ile çarpışan otomobilde anne ve baba olay yerinde hayatını kaybederken, 4 yaşındaki kızları ise hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrasında tır sürücüsü gözaltına alındı.

28.07.2024 16:08
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Mercedes tırla çarpıştı, feci kazada bir aile yok oldu

Tırla çarpışan otomobilde anne baba olay yerinde, çocuklara hastanede öldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da tır ile çarpışan otomobilde anne ve baba olay yerinde 4 yaşındaki kızları ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Çay ilçesi Akkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Elinden bilgilere göre, M.Z. idaresindeki 06 AVS 07 plakalı otomobil, Akkonak köyü yakınlarında H.Ç'nin kullandığı 34 KKZ 949 plakalı tırla çarpıştı. Kazan'ın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsüyle eşi G.K.Z.'nin yaşamını yitirdiğini, 4 yaşındaki kızları L.Z.'nin de ağır yaralandığını belirledi. Ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Tır sürücüsü H.Ç.'nin ise kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınacağı bildirildi.

Kaza ile ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mercedes tırla çarpıştı, feci kazada bir aile yok oldu - Son Dakika

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