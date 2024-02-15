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Mermer yüklü tır, işçi servisi ile çarpıştı... O anlar kamerada

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, mermer yüklü bir çekici, bir zeytinyağı fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre iki aracın şoförleriyle birlikte toplam 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; akşam saat 18.10 sıralarında bir zeytinyağı fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Enis Kocaman yönetimindeki 10 AGE 782 plakalı servis minibüsü, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunda Ayvalık sapağına girmek isterken, Abdullah Aytulum idaresindeki 34 HPP 024 çekici ve 34BIE673 plakalı dorse ile çarpıştı.

Kazada; servis minibüsü şoförü Enis Kocaman (42)ve Şafak Akbulut ağır yaralandı.

Kazada; Derya Küçük Yasemin Açıkalınlı (32), Nilüfer Rüzgar (49), Sezai Aydoğan (37), Semanur Aktan (33), Gülay Mehder ve Selcen Arıkan çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kaza sonrasında jandarma ve polis ekiplerinin kontrolünde olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Ayvalık, Burhaniye ve Edremit devlet hastanelerine kaldırıldı. İki ağır yaralı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Mustafa Güren kaza yeri ve Ayvalık Devlet Hastanesi'ne koştu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.