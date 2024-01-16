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Mersin-Aydıncık'ta Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
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Mersin-Aydıncık'ta Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Aydıncık ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, arama kurtarma ve sağlık çalışmalarını yaptı.

Mersin-Aydıncık\'ta Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı
16.01.2024 - 06:08,  Güncelleme: 06:12
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Aydıncık ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını söyledi.

Vali Pehlivan, Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller mevkiinde gece saat 01.15 sıralarında meydana gelen otobüs kazasının yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Burada İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'dan bilgi alan Vali Pehlivan, daha sonra otobüsün yedek şoförü ve muavini ile de görüştü.

Vali Pehlivan, kaza yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, çok elim bir kaza yaşandığını belirterek, "Mersin- Antalya yol güzergahı üzerinde, Aydıncık ilçemiz sınırları içerisinde il merkezine de yaklaşık 170 kilometre mesafede, 40 yolcusu ile Marmaris'ten hareket etmiş olan ve Mersin istikametine oradan da Mardin'e doğru devam etmekte olan yolcu otobüsü, 01.15 sıralarında tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde maalesef şarampole devrildi. Kaza neticesinde 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 30 vatandaşımız da yaralı olarak çevredeki ilçelerde bulunan hastanelere ve Mersin il merkezine sevk edildi. Gerçekten çok elim bir kaza, hepimizin canı yandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Kaza haberini alır almaz ekiplerimiz arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz olay yerine geldi. Kaza sonrası gerekli çalışmaları yaptı" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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