Mersin belediye soruşturmasında Tuncer dahil 59 şüpheli gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Mersin'deki belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında dosyaya giren tanık beyanlarında, ihale ve doğrudan teminler karşılığında para, altın ve araç talep edildiğine yönelik iddialar yer aldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın belediyelerdeki ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütüldüğü bildirildi. Soruşturma dosyasında yer alan bir şüphelinin beyanına göre, Tuncer'in belediye başkanı seçilmesinin ardından bazı ihale ve doğrudan temin işlerine ilişkin hakediş ödemelerinde sorunlar yaşandığı, daha sonra ise çeşitli taleplerde bulunulduğu öne sürüldü.

8 milyon lira ve villa iddiası

Dosyadaki beyanda, 2024 yılı Eylül ayında Tuncer'in ev alacağı ve paraya ihtiyacı olduğu yönünde kendisine mesaj iletildiği, 8 milyon TL verilmemesi halinde hakedişlerin ödenmeyeceğinin ve belediyeye girişinin engelleneceğinin söylendiği iddia edildi. Bunun üzerine 8 milyon TL'nin bir kuyumcu aracılığıyla Tuncer'e ulaştırılmak üzere başka bir kişiye teslim edildiği, söz konusu kişinin de parayı bir konut projesindeki villanın eski sahiplerine elden verdiğini söylediği ileri sürüldü. Beyanda ayrıca, ihale sonrası hakediş ödemeleri karşılığında Tuncer'in kullanımına verilmek üzere Audi A6 marka bir araç alındığı iddiası yer aldı. Aracın bedelinin yaklaşık 3,5 milyon TL olarak ödendiği, aracın Tuncer'e teslim edildiği öne sürüldü.

1 kilo altın iddiası

Aynı beyan kapsamında, 2025 yılında bir yemek ihalesine ilişkin hakedişlerin ödenmesi karşılığında 1 kilo külçe altın istendiği iddia edildi. Beyan sahibi, altını bir kuyumcudan alarak Tuncer'in yönlendirmesiyle başka bir kişiye teslim ettiğini ileri sürdü. Dosyada ayrıca, bazı kişilerin belediye başkanının talimatıyla özel şirketlerde çalışıyor gösterildiği halde fiilen çalışmadıkları, maaşlarının ise beyan sahibi tarafından ödendiği yönünde iddialar da bulunuyor. Ayrıca belediyeye ait bir dağıtım aracının özel bir şirket üzerine devredildiği ve aracın halen bu şirketin üzerinde bulunduğu öne sürüldü.

Siyasi partiye para gönderildiği iddiası

Dosyadaki beyanlarda, Tuncer ile bazı belediye başkan yardımcılarının talimatıyla CHP'nin bir ilçe teşkilatına gönderilmek üzere 300 bin TL nakit para istendiği de ileri sürüldü. Paranın belediyede çalışan bir kişiye teslim edildiği ve daha sonra bu kişinin banka hesabından parti ilçe başkanlığına gönderildiği iddia edildi. Ayrıca Tuncer'in danışmanı olduğu belirtilen bir kişiye, hakedişlerin alınabilmesi amacıyla aylık 50 bin TL ödeme yapıldığı da beyan edildi.

Kulüp için para talebi iddiası

Soruşturma dosyasındaki beyanlarda, Mezitli33 Spor Kulübü için belediyeden ihale alan firmalardan bilet alınmasının istendiği, daha sonra kulübün deplasman giderleri gerekçesiyle 50 bin TL nakit ödeme yapıldığı da öne sürüldü. Beyan sahibi ayrıca Tuncer'in kendisinden doğrudan para talep ettiğini, ancak bu talebe karşılık herhangi bir ödeme yapmadığını ileri sürdü.

Silahlı saldırı soruşturması da dosyada

Öte yandan, Tuncer hakkında ayrı bir soruşturmanın daha yürütüldüğü bildirildi. Başsavcılık dosyasında, 4 Eylül 2026'da Yeni Parti İl Başkanlığı olarak kullanılan ofisin, 5 Eylül 2026'da ise Çağın Medya isimli iş yerinin motosikletli kişilerce kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada saldırıları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanarak tutuklandığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Ahmet Serkan Tuncer'in söz konusu eylemlerde azmettirici konumunda olduğuna yönelik tespit yapıldığı kaydedildi. Bu iddialara ilişkin soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.