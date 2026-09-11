Mersin Bozyazı'da inşaatta beton dökümü sırasında göçük oluştu, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Mersin Bozyazı'da inşaatta beton dökümü sırasında göçük oluştu, yaralanan olmadı

Mersin Bozyazı\'da inşaatta beton dökümü sırasında göçük oluştu, yaralanan olmadı
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Mersin'in Bozyazı ilçesindeki bir inşaatta direk üstü beton dökümü sırasında beton döşemede göçük meydana geldi. Göçük anında alanda işçi bulunmaması olası bir faciayı önlerken olayda yaralanan olmadı, bölgede güvenlik önlemleri alınıp inceleme başlatıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. O sırada alanda işçi bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı D-400 kara yolu kenarında bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta direk üstü beton dökümü sırasında, işlemin son aşamasında beton döşemede göçük meydana geldi. Göçük sırasında alanda işçi bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Olayda yaralanan olmadı.

Göçüğün ardından bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Bozyazı, Mersin, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin Bozyazı'da inşaatta beton dökümü sırasında göçük oluştu, yaralanan olmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Bozyazı'da inşaatta beton dökümü sırasında göçük oluştu, yaralanan olmadı - Son Dakika
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