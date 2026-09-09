Mersin Bozyazı'daki orman yangını kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Mersin Bozyazı'daki orman yangını kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor

Mersin Bozyazı\'daki orman yangını kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu bugün kontrol altına alındı. Yangına 332 personel ve 100'ü aşkın araçla müdahale edilirken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangına 332 personel, 104 kara aracı ve iş makinesi, 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale edildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül 2026 tarihinde saat 12.08 sıralarında Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Aksaz mevkiinde orman yangını çıktığı ihbarı alındı. İhbar üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edilirken, yangına ilk müdahale saat 12.11 itibarıyla gerçekleştirildi.

Yangına toplam 332 personel, 104 kara aracı ve iş makinesi, 1 bot, 2 uçak ve 5 helikopterle havadan ve karadan müdahale edildi. İlgili kurumların koordinasyonunda yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda yangın, bugün saat 13.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, Bozyazı, Mersin, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin Bozyazı'daki orman yangını kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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