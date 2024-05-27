Mersin'de 10 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de 10 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Mersin\'de 10 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 10 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin adresine düzenledikleri operasyonda 1 ton kıyılmamış nargile tütünü, 8.5 ton kıyılmış tütün ve 500 kilogram içime hazır nargile tütününü ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, Jandarma Komutanlığına götürüldü.

27.05.2024 09:42
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 10 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele konusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, Çamlıyayla ilçesinde bir şahsın çok miktarda kaçak tütünü piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton kıyılmamış nargile tütünü, 8.5 ton kıyılmış tütün ile 500 kilogram içime hazır nargile tütününü ele geçirdi.

Gümrük kaçağı 10 ton tütüne el konulurken, gözaltına alınan şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 10 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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