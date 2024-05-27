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Mersin'de 10 ton kaçak tütün ele geçirildi

MERSİN - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 10 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltın alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele konusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, Çamlıyayla ilçesinde bir şahsın çok miktarda kaçak tütünü piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton kıyılmamış nargile tütünü, 8.5 ton kıyılmış tütün ile 500 kilogram içime hazır nargile tütününü ele geçirdi.

Gümrük kaçağı 10 ton tününe el konulurken, gözaltına alınan şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.