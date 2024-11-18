Mersin\'de 1121 suçlu yakalandı

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Mersin'de son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan bin 121 kişinin yakalandığı bildirildi. Aynı tarihler arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında ise yakalanan 168 şahıs hakkında işlem yapılırken, 18 şüpheli de tutuklandı.

Mersin'de Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kentte devam eden kamu yatırımları, vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri, bunlara ilişkin iş ve işlemler, değişik başlıklarda sürdürülmekte olan ve planlanan projeler ele alındı, değerlendirmelerde bulunuldu. Koordinasyon toplantısının ardından güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı.

"Çeşitli suçlardan 570 şüpheli gözaltına alındı"

Vali Pehlivan, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, 11-17 Kasım arasında emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen operasyonel çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan bin 121 kişinin yakalandığını belirtti. Pehlivan, aynı tarihler arasında dolandırıcılık, cinayet, hırsızlık, yağma gibi çeşitli suçlardan 570 şüphelinin de gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildiğin kaydetti. Yine aynı tarihler arasında yapılan trafik denetimlerinde ise 64 bin 529 aracın kontrol edildiğini ifade eden Pehlivan, 522 aracın trafikten men edildiğini, 14 bin 448 araç ve sürücüsüne de işlem yapıldığını vurguladı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Aynı tarihler arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına da değinen Pehlivan, "Gerçekleşen 143 narkotik olayı sonrası yakalanan 168 şahıs hakkında işlem yapılırken, 18 şüpheli de tutuklandı" dedi.

En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 635 anneye, narko-yetişkin faaliyetleri kapsamında da 214 kişiye Narvas ve Uyuma projelerinin tanıtıldığını ifade eden Pehlivan, Mersin'in huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin çalışmaya devam ettiğini kaydetti. - MERSİN